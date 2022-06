Trovato il corpo di un uomo in un fiume: ipotesi persona sparita giorni fa

Il ritrovamento è avvenuto stamane da parte dei vigili del fuoco nel fiume Aniene, nel quartiere Montesacro a Roma.

I Vigili del Fuoco hanno recuperato stamane il corpo di un uomo dal fiume Aniene, nel quartiere Montesacro a Roma. L’ipotesi è che possa essere di un uomo sparito da qualche giorno.

Sul posto sono sopraggiunti nucleo Saf, sommozzatori e squadra 6A Nomentano, che da venerdì scorso, 10 giugno, stavano cercando un giovane che era stato notato lanciarsi nel fiume dal ponte Tazio.

Il cadavere non è ancora stato identificato. Sul posto anche i militari dell’Arma. In attesa che il corpo sia identificato, non si esclude che possa trattarsi di un ragazzo sui 25/30 anni scomparso il 10 giugno nel fiume Aniene.