Anziano va a una fonte per fare scorta d’acqua, ma precipita in un dirupo e muore

L’uomo, 72 anni, di Tolmezzo, in provincia di Udine, era uscito nel tardo pomeriggio per recarsi alla fonte di Aghe Paradis in Friuli Venezia Giulia

Hanno ritrovato morto in un dirupo l’uomo di 72 anni di Tolmezzo, in provincia di Udine, che era uscito da casa alle ore 18 e non era più tornato.

I suoi familiari hanno dato l’allerta verso le ore 23, e subito si sono attivato il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, l’ambulanza e l’elisoccorso. I soccorritori hanno rinvenuto l’auto dell’uomo a Verzegnis, dalle parti di un muraglione sotto il sentiero che porta alla fonte di Aghe Paradis (detta Acqua del Paradiso, ndr) , dove di solito l’uomo andava a riempire bottiglie d’acqua per farne scorta.

Nel bagagliaio del veicolo del 72enne hanno rinvenuto delle bottiglie, alcune delle quali erano senza nulla. Intorno alle ore 2 del mattino, gli uomini dei soccorsi hanno rinvenuto sull’orlo di un salto di roccia le chiavi della vettura e lo zaino dell’anziano.

Hanno quindi messo in campo una sosta di calata e sono andati giù con una corda doppia, sotto il salto di roccia dove hanno trovato l’uomo che in apparenza sembrava ancora vivo. Hanno contattato subito elisoccorso e ambulanza per ottenere gli strumenti adatti per soccorrerlo.

I sanitari sono giunti sul luogo in cui c’era l’uomo e lo hanno monitorato ma era morto, per cui si è provveduto a recuperare il corpo dopo l’autorizzazione del giudice per rimuoverlo. Si è trattato di un’operazione assai complicata, poiché dopo averlo afferrato con la barella, hanno dovuto scenderlo per un luogo impervio senza sentieri tramite corde, arrivare al greto del fiume Tagliamento, oltrepassarlo e infine dare il corpo alle pompe funebri.