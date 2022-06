Ecco perché le compagnie stanno cancellando molti voli in tutta Europa

Nelle ultime settimane parecchie compagnie in tutto il mondo hanno cancellato diversi voli pianificati, e addirittura in certi casi comunicato che prossimamente dovranno cancellarne altri

Questo fenomeno si sta verificando soprattutto in Europa, ma situazioni del genere stanno interessando anche gli Usa. A quanto pare la causa comune sarebbe la mancanza di personale. A causa della pandemia e delle misure restrittive sulla mobilità, le compagnie avevano scelto di fare tagli ai posti di lavoro, con licenziamenti in particolare nell’ambito dello staff di terra, ritenuto non fondamentale dato che all’epoca i passeggeri erano molti di meno, ma in certi casi anche piloti, hostess e steward.

Adesso, però, le restrizioni si sono fortemente allentate e la gente è tornata a viaggiare, le compagnie si sono ritrovate senza personale e non sono riuscite a sopperire a questo gap. Questa situazione ha portato a diverse problematiche e si ritiene che esse potrebbero aumentare durante il periodo estivo, in previsione di un notevole boom di persone che decideranno di mettersi in viaggio per turismo.

John Holland-Kaye, amministratore delegato dell’azienda che si occupa di gestire l’aeroporto di Heathrow, ha spiegato al Financial Times che quest’anno le prenotazioni di viaggi sono cresciute molto più in fretta della capacità del settore turistico di riprendersi. È stato un settore martoriato negli ultimi due anni e sta tuttora faticando a risalire la china a causa dell’assenza di ricavi e dei costi fissi altissimi che le compagnie devono affrontare.

I primi indizi di quello che potrebbe accadere durante l’estate si erano manifestati circa 15 giorni fa nel Regno Unito, dove in occasione del Platinum Jubilee, ossia le celebrazioni per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, avevano indetto due giorni di festa nazionale per il 2 e 3 giugno, che assieme al fine settimana avevano creato un lungo ponte di vacanze per gli inglesi. Ebbene, in quel contesto, le compagnie aeree non erano riuscite a reperire sufficiente personale in tempo per quelle date, e all’ultimo si erano trovate a cancellare diversi voli.