Covid, Pregliasco:«Mantenere mascherine contro ondata prossime settimane»

Il virologo Fabrizio Pregliasco teme che assisteremo a nuova ondata tra “3/4 settimane”. Ecco che cosa ha detto

In un colloquio con Adnkronos Salute, il virologo Fabrizio Pregliasco parla del Covid e dell’uso delle mascherine. Pregliasco spiega che «è importante mantenere la mascherina nei luoghi a rischio».

Il virologo ritiene debba esserci «buonsenso a prescindere, anche dove non c’è l’obbligo. Purtroppo». Nel dare delle disposizioni, Pregliasco lamenta che «si è arrivati un po’ ‘al pelo’. Forse si poteva già decidere qualche giorno fa, per dare continuità» alle restrizioni «e far sì che vengano meglio recepite le disposizioni. Magari un po’ fastidiose, ma necessarie alla luce della possibile onda, speriamo non troppo alta, alla quale temo assisteremo nelle prossime 3-4 settimane».

Pregliasco parla in vista del Consiglio dei Ministri che si dovrebbe tenere oggi, in merito allo stop dell’obbligo di mascherine al chiuso, e dare delle dritte definitive in merito al suo uso nei mezzi di trasporto, per cui si ipotizza di continuare a portarla fino al 30 settembre prossimo.