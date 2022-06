Processo Capaci Bis, verdetto Cassazione: 4 ergastoli e un assolto

Condanna definitiva a 30 anni per 4 persone e un’assoluzione dopo un consiglio durato circa 4 ore.

Quattro ergastoli e un’assoluzione. È questo il verdetto definitivo emesso nei confronti di Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello, imputati nel processo Capaci bis.

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, ha preso la decisione dopo una consultazione durata circa 4 ore. I giudici hanno anche confermato l’assoluzione di Vittorio Tutino. I magistrati hanno respinto il ricorso della procura generale di Palermo contro l’assoluzione che i giudici di Caltanissetta avevano dato all’imputato. Il sostituto procuratore Cardia, in una requisitoria, chiedeva che Tutino fosse sottoposto a un processo d’appello bis.

Confermata completamente, quindi, la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Assise di Caltanissetta del 21 luglio 2020. Il processo di primo grado, che si era svolto nel 2016, aveva visto la stessa identica sentenza, ossia quattro condanne al carcere a vita e un’assoluzione.

L’accusa ritiene che gli imputati avrebbero avuto un ruolo chiave nella pianificazione dell’attentato in cui persero la vita, il 23 maggio 1992, il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini che formavano la scorta del giudice. L’accusa sostiene infatti che il ruolo chiave lo avrebbero avuto soprattutto in merito all’esplosivo che fu usato per la strage.