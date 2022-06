“Li ho uccisi io”. Confessa assassino giornalista inglese e attivista per i diritti degli indigeni

Arriva la confessione dell’omicida dei due uomini, scomparsi da giorni in Amazzonia. Ritrovati dei resti umani.

La polizia brasiliana è al lavoro per identificare i resti e stabilire se appartengano realmente ai due scomparsi.

Lui si chiama Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anni, detto ‘Pelado’. Ha confessato alla polizia brasiliana di essere l’assassino del giornalista inglese Dom Phillips e dell’attivista per i diritti degli indigeni Bruno Pereira. Erano scomparsi in Amazzonia il 5 giugno scorso. Da allora non si era saputo più niente di loro. L’omicida ha accompagnato i poliziotti nel luogo dove diceva di aver sepolto i corpi. Gli agenti qui hanno recuperato effettivamente dei resti umani.

La polizia brasiliana identificherà i resti umani

Il sovrintendente della polizia federale in Amazzonia, Alexandre Fontes, ha dichiarato che “ora si passa a una nuova fase: la fase di identificazione di questi resti umani, che vengono raccolti con la massima dignità, al fine di preservare le prove”.

Ha quindi spiegato che oggi i resti delle due vittime verranno traferiti a Brasilia, presso l’Istituto di criminalistica della polizia federale, a Brasilia, dove saranno identificati.