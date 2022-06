Covid: quante sono le persone non ancora vaccinate in Italia

La Fondazione Gimbe ha diffuso i risultati di una ricerca che definisce quanti sono ancora gli italiani che non si sono vaccinati contro il Covid.

Con la risalita dei contagi nel nostro Paese, torna l’interrogativo: quante persone hanno scelto di non vaccinarsi ancora in Italia? Al quesito risponde la Fondazione Gimbe: sono 6,86 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

Parliamo del 7% della popolazione, di questi meno di due milioni sono coloro che potrebbero incorrere in un qualche tipo di rischio e 2,84 milioni di persone temporaneamente protette in quanto guarite dal Covid da meno di 180 giorni. Ci sono tra l’altro delle differenze a livello regionale.

Secondo la Fondazione la provincia autonoma di Trento e la Calabria sono le zone con la più alta percentuale di non vaccinati, il 10,1%. Segue la provincia autonoma di Bolzano con il 10%. La più vaccinata è invece il Molise con solo il 3% che non ha ricevuto nemmeno un’inoculazione.