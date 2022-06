Incendio Tmb Malagrotta, “gravissimo e durerà per giorni”: le raccomandazioni ai cittadini di Roma per le prossime 48 ore. Il sindaco Gualtieri: “Danno significativo per la città”.

Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa, pare sia finalmente sotto controllo l’incendio che da ieri sta interessando una parte dell’ex discarica di Malagrotta, all’estrema periferia Ovest di Roma. Un rogo violento, che ha colpito due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Al lavoro, senza sosta per tutta la notte, circa una sessantina di vigili del fuoco, che sono riusciti a confinare le fiamme, e ad evitare che queste potessero raggiungere altre strutture – o peggio ancora che si propagassero anche all’esterno del centro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, intenti ad agevolare la viabilità nell’area interessata dall’incendio, e i volontari della Protezione Civile.

Alla luce di quanto accaduto, però, il Comune di Roma ha disposto un’ordinanza con alcune importanti raccomandazioni, valide per un periodo di 48 ore e interessanti tutti i cittadini che vivono nel raggio di 6 km dal luogo dell’incendio. E viene raccomandato, anche, di limitare quanto possibile ogni attività all’aperto, soprattutto quelle di natura ludico-sportiva, oltre che di mantenere chiuse finestre e porte nel caso si avvertissero fumi persistenti e maleodoranti.

Ordinanza del comune di Roma, “incendio gravissimo che durerà per giorni”

“Per un periodo non superiore a 48 ore, in virtù del principio di precauzione“, spiega l’ordinanza del Comune di Roma, viene richiesto alla popolazione presente nei pressi dalla zona dell’incendio di “non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. Si fa presente che nella zona interessata dal rogo, sono possibili, a scopo precauzionale, interruzioni di luce, gas e acqua”.

Sul caso è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio Municipale Roma XI, in quota Fratelli d’Italia. In un tweet, Marco Palma ha infatti spiegato: “L’incendio di Malagrotta è gravissimo e forse durerà giorni. La Asl ha disposto divieto attività all’aperto raggio 6 km e finestre chiuse. L’Arpa sta posizionando centraline per monitoraggio aria. Fumo verso parco Leonardo e aeroporto di Fiumicino. Ai cittadini chiedo di seguire molto attentamente le raccomandazioni già fatte dal Comune di Roma”.

Mentre il sindaco del Comune di Fiumicino, Esterino Montino, ha incalzato su Facebook: “Purtroppo un grosso incendio si è sviluppato al Tmb di Malagrotta e ora la nube di fumo si sta spostando sulla nostra città. Vi chiedo di seguire molto attentamente le raccomandazioni già fatte dal Comune di Roma”. Così, invece, il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri: “L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate. Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e sui successivi sbocchi”.