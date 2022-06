Meteo OGGI giovedì 16 giugno | Poco nuvoloso

Previsioni meteo di oggi, giovedì 16 giugno. Nuvolosità in aumento al nord, parzialmente nuvoloso al centro e al sud. Temperature stabili.

Nord:

– molto nuvoloso sulle aree alpine con associati rovesci temporaleschi piu’ frequenti sul settore centro-orientale; – parzialmente nuvoloso altrove con annuvolamenti in sviluppo diurno

sul friuli-venezia giulia, veneto e settori orientali della lombardia ed emilia-romagna dove si avranno rovesci temporaleschi isolati.

Centro e sardegna:

– sull’isola sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani sulle aree montuose; – parzialmente nuvoloso sulle aree appenniniche delle regioni centrali con sviluppo di nubi temporalesche in intensificazione nel corso del pomeriggio tra basso lazio ed abruzzo;

– sereno o poco nuvoloso altrove, ma con nuvolosita’ medio-alta in estensione dalle aree interne verso le zone costiere tirreniche con locali deboli piogge sul basso lazio, in successivo dissolvimento.

Sud e sicilia:

– parzialmente nuvoloso sulle aree montuose del molise, campania, basilicata, calabria e sicilia con addensamenti associati a rovesci temporaleschi che dalle aree interne si estenderanno ai versanti

tirrenici peninsulari mentre in sicilia interesseranno il settore meridionale della regione;

– sereno poco nuvoloso sulla puglia.

Temperature:

– massime stazionarie al centro-sud, in lieve aumento sulla puglia; in deciso aumento sul piemonte, piu’ contenuto su valle d’aosta e settori ovest della lombardia ed emilia-romagna;

stazionarie sul resto dl nord. – minime senza variazioni significative.

Venti:

– deboli, a regime di brezza lungo le coste; – raffiche nelle aree temporalesche.

Mari:

– quasi calmi o poco mossi.