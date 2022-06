Meteo OGGI venerdì 17 giugno | Nubi e piogge sparse

Previsioni meteo di venerdì 17 giugno. Addensamenti e nubi sparse con isolate piogge. Temperature massime in diminuzione.

Nord

addensamenti sparsi sui settori alpini, specie quelli centro orientali, in intensificazione nel corso della mattinata e con qualche isolato piovasco durante le ore centrali della giornata; dalla serata poche nubi in prevalenza medio alte e stratiformi; sulle restanti aree per lo piu’ velato, con qualche annuvolamento piu’ consistente sull’Emilia Romagna dove si potranno avere delle locali piogge o piovaschi che si andranno localizzando durante le ore centrali della giornata a ridosso dei rilievi appenninici; dal tardo pomeriggio il cielo tendera’ nuovamente ad essere velato.

Centro e Sardegna

iniziali condizioni di cielo sereno o velato con tendenza ad aumento della nuvolosita’ nel corso della tarda mattinata a ridosso dei rilievi e aree interne delle regioni peninsulari dove fra le ore

centrali della giornata ed il pomeriggio si avranno rovesci e temporali, sparsi fra Lazio centro meridionale ed Abruzzo, isolati sulle restanti aree; assorbimento di nubi e fenomeni in serata con il cielo che si presentera’ nuovamente velato.

Sud e Sicilia

cielo in prevalenza sereno o con velature in transito sulle aree peninsulari; dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sulla dorsale appenninica e aree interne in generale con, dal pomeriggio, rovesci o temporali sparsi; nubi e fenomeni dal tardo pomeriggio tenderanno localmente a raggiungere le coste del versante tirrenico fra Campania e Calabria settentrionale, dissolvendosi successivamente; dalla serata il cielo si ripresentera’ con poche nubi o velato; poco nuvoloso sulla sicilia per nubi non significative; temporanei addensamenti potranno interessare le aree montuose orientali nel corso delle ore centrali della giornata.

Temperature

massime in diminuzione al centro-sud peninsulare ed Emilia-Romagna, in aumento sulla Liguria e stazionarie sul resto del paese.

Venti

deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo le coste; dal tardo pomeriggio rinforzi interesseranno le aree interne del centro ed il sud peninsulare in generale.

Mari

quasi calmi o poco mossi; tendenza dalla serata ad aumento del moto ondoso nel medio

adriatico.