Meteo OGGI mercoledì 22 giugno | Temperature stazionarie

Le previsioni di oggi, mercoledì 22 giugno. Parzialmente nuvoloso al nord, sereno al centro e al sud. Temperature stazionarie. Mari mossi o poco mossi.



Nord

Parzialmente nuvoloso sulle aree alpine, con annuvolamenti associati a rovesci temporaleschi che, nel corso del pomeriggio, si intensificheranno sul settore orientale con fenomeni localmente intensi verso fine giornata sui settori del Veneto e Friuli-Venezia Giulia; sereno o velato per nubi poco significative eccetto annuvolamenti in prossimita’ dei rilievi.



Centro e Sardegna

Sereno o velato per nubi alte stratiformi; annuvolamenti cumuliformi pomeridiani in prossimita’ dei principali rilievi montuosi.

Sud e Sicilia

Sereno o poco nuvoloso;

Temperature

Massime in aumento al sud e Sardegna; stazionarie altrove; minime in aumento al sud, piu’ contenuto al centro, stazionarie al nord eccetto un calo sulle Alpi occidentali.



Venti

Deboli meridionali sulla Sardegna e regioni centro-settentrionali, deboli variabili al sud con rinforzi di brezza lungo le coste; raffiche di vento nelle aree temporalesche.

Mari

mossi il mare e canale di Sardegna, Ligure, Tirreno settore ovest e localmente lo Ionio; poco mossi i restanti mari tendente a mosso l’alto adriatico.