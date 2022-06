Meteo DOMANI giovedì 23 giugno | Temperature stazionarie, pioggia al nord

Previsioni meteo di domani, giovedì 23 giugno: pioggia al nord, cieli sereni al centro e al sud. Temperature in prevalenza stazionarie.

Nord

Aumento della copertura nuvolosa durante le ore diurne con gli addensamenti piu’ compatti che interesseranno le aree alpine e prealpine, dove saranno associati a rovesci e temporali; temporanee spesse velature sul restante settentrione in attesa di ampie zone di sereno a partire dal pomeriggio.

Centro e Sardegna

Cielo in prevalenza sereno a parte qualche modesta velatura in transito.

Sud e Sicilia

Condizione di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno.

Temperature

minime stazionarie su arco alpino ed in generale aumento sul resto del paese, specie sulle regioni ioniche e sulla Sardegna. Massime in diminuzione sulle regioni settentrionali; stazionarie sulla toscana ed in generale aumento sul resto del paese.

Venti

Da deboli a moderati meridionali con rinforzi sulle aree alpine occidentali ed appennino settentrionale, in attenuazione serale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari

mossi i mari intorno alla Sardegna; poco mossi i restanti mari.