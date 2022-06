Meteo OGGI martedì 28 giugno | Peggioramento al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 giugno. Nonostante sulla nostra Penisola continui a dominare l’anticiclone africano Caronte, al Nord è previsto un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Nord

Tempo che si fa sempre più instabile al Nordovest, con temporali a carattere sparso. Rischio di grandinate con chicchi di medi dimensioni. Copertura compatta con temporali sparsi già dalle prime ore del mattino su Alpi, Prealpi e Ponente ligure, in rapida estensione al resto di Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige con fenomeni anche intensi. Ulteriore peggioramento nel pomeriggio, con temporali forti su Liguria, pianure piemontesi, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Trentino-Alto Adige e Veneto. Nelle ore serali e notturne, invece, i rovesci temporaleschi vanno a toccare anche il settore friulano, mentre si assisterà a una attenuazione delle piogge su gran parte del Nord-Ovest.

Centro e Sardegna

Passaggio di nuvolosità ad alta quota, più densa ed estesa sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso per via di nubi in prevalenza medio-alte, mentre si contano possibili addensamenti e possibili rovesci (anche temporaleschi) nelle ore mattutine. Nel pomeriggio le nubi si diraderanno sull’alta Toscana, mentre a metà giorna e nelle ore serali si assisterà al diradamento delle nubi sulla Sardegna e sulle regioni peninsulari.

Sud e Sicilia

Bel tempo e temperature record nelle regioni del Sud e in Sicilia. Il cielo sarà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso/velato. Saranno comunque previsti alcuni addensamenti in transito nelle ore mattutine e in quelle del primo pomeriggio, in particolar modo su Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Si continuerà a boccheggiare a causa dell’anticiclone Caronte.

Temperature

Minime in calo sulla Sardegna, mentre rimangono stazionarie le minime di Valle d’Aosta, Lombardia, Levante Ligure, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio settentrionale e Sicilia occidentale. Nel resto della penisola, invece, le temperature minime saranno in aumento. Al contempo, diminuiscono le massime su Sardegna, buona parte del Nord Italia, Toscana, Appennino centrale, coste Molisane e Puglia garganica.

Venti

I venti saranno moderati occidentali sulla Sardegna, mentre deboli variabili sul resto del Paese, salvo qualche rinforzo nei quadranti meridionali, sulle regioni centrali tirreniche e peninsulari.

Mari

I mari saranno molto mossi nel Mar e nel Canale di Sardegna; poco mosse le acque del Tirreno centromeridionale, dello Stretto di Sicilia orientale, dell’Adriatico e dello Ionio. Mossi, invece, i restanti bacini italiani.