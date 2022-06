Meteo OGGI mercoledì 29 giugno | Ancora instabilità al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 giugno. Sulla nostra Penisola continua a dominare l’anticiclone africano Caronte, con caldo afoso e temperature molto alte. Al Nord permane però una certa instabilità.

Continua la stretta morsa dell’anticiclone africano Caronte, una morsa che promette un forte caldo in tutta Italia. La giornata di oggi continuerà ad essere soleggiata, e si percepirà un caldo intenso e afoso su gran parte delle regioni. Soltanto al Nord della nostra Penisola si avranno fenomeni temporaleschi, con una certa instabilità che caratterizzerà prrincipalmente le aree del Trentino Alto Adige, i rilievi del bellunese e i settori montuosi del Friuli Venezia Giulia. Le temperature rimangono ancora molto alte.

Nord

Tempo sempre più instabile nelle aree del Nordovest, con temporali a carattere sparso e rischio di grandinate con chicchi di medi dimensioni. Nello specifico, permangono gli addensamenti compatti sulle regioni alpine centrorientali. Previsiti rovesci o fenomeni temporaleschi diffusi e molto intensi già dalle prime ora della mattinata su Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia – dove nelle ore serali è però prevista una certa attenuazione. Addensamenti compatti anche su Liguria e lungo l’arco alpino, con deboli fenomeni sparsi sempre nelle ore serali. Splende invece il bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna

Il bel tempo è il protagonista indiscusso della giornata di oggi, con temperature quasi da record specie al Centro-Sud. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche peninsulari, e si assisterà a deboli piogge o rovesci sparsi sulle aree interne. Sul resto del Centro, dal mattino fino alle ore serali il bel tempo saràprevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso. In lieve caldo i valori termici. Sulla Sardegna spenderà il sole e il caldo continuerà a farsi sentire per tutta la giornata.

Sud e Sicilia

Anche sul Meridione il bel tempo sarà l’assoluto protagonista della giornata. Nonostante un aumento delle nubi basse lungo le aree costiere tirreniche, non vi saranno fenomeni associati. L’anticiclone africano Caronte garantirà dal mattino fino a sera un tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni e la Sicilia, con temperature record per il periodo.

Temperature

Le temperatue minime sono in leggera diminuzione al Centro-Nord, in Campania e nelle aree costiere tirreniche meridionali. Rimangono invece stazionarie su tutto il resto del Paese. Le massime sono però in aumento su Sardegna centroccidentale, Piemonte e Valle d’Aosta.

Venti

I venti sono deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali. Previsiti rinforzi al primo mattino su Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Mari

I mari saranno da poco mossi a mossi su tutti i bacini del Paese.