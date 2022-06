Ragazzo pestato a Cagliari senza ragione: identificati gli aggressori

Gli aggressori sono un 21enne e quattro minori, denunciati dalla polizia per aver pestato un ragazzo, lo scorso 5 giugno, in piazza Yenne a Cagliari

Sono finiti sotto accusa per lesioni gravi, un 21enne e quattro ragazzi minorenni, denunciati dalla polizia, per aver pestato un ragazzo, il 5 giugno scorso, a Cagliari, in piazza Yenne.

Il giovane stava facendo una passeggiata con alcuni amici, quando improvvisamente, senza motivo, lo hanno assalito verso le 22:30, colpendolo con pugni e calci. Poi si sono dati alla fuga. Il ragazzo, trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato, aveva riportato una lesione alla retina e avevano dovuto sottoporlo a un intervento al setto nasale, fratturato dai colpi ricevuti.

La polizia, durante una serie di controlli sulla movida nel quartiere Marina e in Piazza Yenne, avevano identificato dei giovani presenti nel corso del pestaggio. Gli agenti della Sezione Reati contro la persona hanno ricostruito i fatti servendosi delle immagini delle videocamere di sicurezza del posto, riuscendo così a identificare i cinque presunti autori del pestaggio.