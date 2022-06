Schianto sul lungomare, auto travolge e uccide Alberto e la sua compagna

Nell’auto che ha investito e ucciso due fidanzati, Alberto Catani e Stefania Viterbo, c’erano una donna di 38 anni e la figlia di 7 anni, uscite illese dall’auto fuori controllo che infine si è ribaltata e ha colpito un camper parcheggiato.

Terribile incidente ieri, prima della mezzanotte sul lungomare Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona. A perdere la vita una coppia di fidanzati, Alberto Catani, 41 anni, e Stefania Viterbo, 39 anni.

I due sono rimasti travolti in modo letale da un’auto fuori controllo che ha colpito un camper parcheggiato e che poi si è ribaltata. Alla guida del veicolo, una donna di 38 anni che trasportava la figlia di 7 anni.

La 38enne e la figlia sono uscite illese dal sinistro, ma sconvolte. Gli investigatori stanno esaminando la dinamica dell’incidente e non avrebbero rilevato segni di frenata. I due fidanzati sarebbero stati colpiti alle spalle dall’auto fuori controllo, una Fiat Panda, che marciava nella loro stessa direzione, ossia verso Ancona.

Dai primi rilievi è emerso che a causa dell’urto, Alberto e Stefania sarebbero stati sbalzati circa 20 metri più in là. Inutili i tentativi di salvarli da parte dei soccorritori, poiché le lesioni da loro riportate erano troppo gravi.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, per ricostruire l’accaduto. Sempre dai primi rilievi, pare che dopo aver travolto mortalmente i due fidanzati, l’auto si sia schiantata contro un camper parcheggiato e un parchimetro. Infine, si è ribaltata.

Grande il dolore di amici e parenti della coppia. Alberto Catani lavorava come rappresentante di prodotti alimentari, ed era un ex giocatore di calcio che aveva militato nella Vis Pesaro e nel Fano. Su Facebook, l’omaggio della Società Biagio Nazzaro per ricordarlo:«Centrocampista dalla classe cristallina, ex Fano e Vis Pesaro, indossò i colori rossoblù in Eccellenza nel 2005 per un breve periodo e nel 2006. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutto l’ambiente biagiotto». La fidanzata di Alberto, Stefania, era di Triggiano (Bari) e viveva da diverso tempo nelle Marche. La coppia aveva passato una serata con degli amici.