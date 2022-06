Delitto Elena, la madre parla con il gip | Le chiamate dopo l’omicidio e l’ipotesi di possibili complici

Gli inquirenti stanno esaminando le immagini registrate da una videocamera di sicurezza puntata sull’abitazione di Martina Patti

Martina Patti, 23 anni, finita sotto accusa per l’omicidio della figlia Elena, 5 anni, ha risposto ai quesiti postile dal gip Daniela Monaco Crea, nel corso di un interrogatorio per convalidare il suo fermo.

Le accuse per la 23enne sono di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. La donna è in carcere a Catania, sorvegliata a vista: l’hanno convocata diverse volte in infermeria per il sostegno psicologico, ma viene descritta calma e tranquilla.

«Per evitare strumentalizzazioni posso riferire unicamente che si è svolto l’interrogatorio e il giudice si è riservato sull’ordinanza di convalida. La mia assistita ha riposto alle domande. Non posso aggiungere dettagli di nessun tipo. I punti oscuri saranno oggetto di approfondimento investigativo anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte», ha commentato il legale della donna, Gabriele Celesti, al termine dell’interrogatorio.

Tra i punti su cui è necessario fare luce ci sono due ore di buco nel giorno dell’omicidio, in cui si vanno a inserire il delitto, l’occultamento del corpo della bimba, e le parecchie richieste di ausilio ai parenti. Come riporta Il Messaggero, dai tabulati del cellulare della ragazza vengono fuori diverse telefonate tra le ore 14 e le 15, dopo che aveva assassinato Elena, ma prima di sporgere denuncia ai militari dell’Arma.

Quello di cui si ha il sospetto è che tra le persone a cui Martina avrebbe telefonato, potrebbe esserci un eventuale complice, qualcuno che potrebbe averle dato una mano a occultare il corpo di Elena. Gli investigatori stanno esaminando le immagini registrate da una videocamera di sicurezza puntata sull’area in cui c’è l’abitazione di Patti. Dal video si potrebbe appurare se qualcuno ha raggiunto Martina e quanto tempo sarebbe rimasto con lei.

Per ora, in merito a tali registrazioni, c’è massima riservatezza da parte degli inquirenti. Nuovi particolare potrebbero inoltre emergere dagli esiti dell’autopsia che verrà effettuata oggi sul corpo di Elena. La procura e il legale Gabriele Celesti, che assiste Martina Patti, hanno provveduto a nominare i consulenti di parte.

«Sono stata io a uccidere Elena, sola nel campo»

«Sì, Elena l’ho uccisa io, da sola nel campo», avrebbe confermato Martina Patti durante l’interrogatorio, secondo fonti informate. In Procura mettono in evidenza che ora non resta che aspettare i risultati «degli accertamenti tecnici, già sollecitati, e quelli dell’autopsia».

L’interrogatorio si è chiuso verso le ore 11:30 nel carcere di Piazza Lanza, a Catania. Ieri, l’avvocato Celesti aveva fatto una videocall con la donna in vista dell’interrogatorio svoltosi stamane:«Abbiamo parlato mezz’ora. È molto provata e scossa dallo stato di detenzione. Quando parla della figlia è travolta dall’emozione e piange, ma vuole collaborare con gli inquirenti».

Sono dunque due i punti su cui fare luce, ossia se Elena è stata uccisa in casa o nel campo di rovi, nei pressi della casa di famiglia, dove hanno trovato il cadavere. Da fonti informate trapela che la madre l’avrebbe assassinata nei campi, ma dovrà essere l’autopsia a confermare se è andata realmente così. L’altro dubbio che resta, è se ha avuto o meno un complice.

Nella giornata di domani, 18 giugno, la Scientifica eseguirà dei rilievi nella casa in cui Elena viveva con sua madre, in cerca di tracce di sangue per capire se, come pensano gli inquirenti, la bimba sarebbe stata assassinata in casa e poi fatta ritrovare nel campo o se sia stata uccisa nel campo dove la madre l’ha fatta trovare agli investigatori.