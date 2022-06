Giovanni Allevi: «Ho un tumore», stop ai concerti per le cure

Annuncio choc da parte del popolare compositore. La malattia lo terrà lontano dalle scene per permettergli di affrontare le cure.

Poche parole per dare l’annuncio della difficile battaglia che l’artista si appresta adesso ad affrontare.

Giovanni Allevi ha un tumore. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Spiegando che la malattia lo costringerà ad allontanarsi dalle scene. Il compositore ascolano non si è perso in giri di parole. Ha detto chiaramente il nome della sua patologia: «Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa».

«La mia angoscia più grande – continua il breve ma intenso post su Instagram – è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto». Allevi, 53 anni, ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata. Il pianista marchigiano è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista oltre che manager del marito. La coppia ha due figli, Leonardo e Giorgio.

«Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco», termina Allevi. L’artista preannuncia così un allontanamento dalle scene. Una pausa necessaria per potersi curare. I fan hanno reagito immediatamente all’annuncio, inondandolo d’affetto nei commenti alla foto scelta dal compositore per dare l’annuncio della malattia: una partitura dove sono visibili solo le sue mani.

La malattia che ha colpito Allevi

Il mieloma è un tumore che aggredisce le plasmacellule (neoplasia ematologica) del midollo osseo, un sottotipo di globuli bianchi che hanno una funzione: formare gli anticorpi (che sono immunoglobuline), vitali per proteggere dalle infezioni l’organismo.