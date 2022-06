Prende a schiaffi un carabiniere «per curiosità»: denunciato 23enne

È successo ieri a Napoli, in piazza Municipio, nel corso di un evento per la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Ha dato uno schiaffo a un carabiniere poiché era curioso di vedere come avrebbe reagito. È successo ieri in piazza Municipio, a Napoli, mentre si teneva un evento per la Giornata mondiale del Rifugiato.

Il corteo, che ha avuto inizio da piazza Garibaldi, è stato pacifico e ha visto partecipare un migliaio di persone, per poi terminare a Palazzo San Giacomo. Qui, verso le ore 13, un ragazzo di 23 anni di Villaricca, in provincia di Napoli, che stava facendo un giro, si è avvicinato al contingente del reggimento Campania che si trovava in piazza e ha dato uno schiaffo in viso a un carabiniere.

Il 23enne, fermato dai carabinieri, non ha fatto alcuna resistenza. Lo hanno denunciato a piede libero e quando gli hanno chiesto il motivo del suo gesto, ha detto che era curioso di vedere come avrebbe reagito il carabiniere dopo aver ricevuto il colpo. Il militare sta bene e non è ricorso a cure mediche. Non ci sono legami tra il gesto del 23enne denunciato e il corteo, che è finito in modo assolutamente pacifico intorno alle ore 14:30.