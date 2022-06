Aveva 37 cani in casa: denunciata 54enne, sotto sequestro gli animali

L’accusa per la 54enne è di maltrattamento di animali. L’episodio è occorso a Carmignano, in provincia di Prato.

I carabinieri hanno sequestrato 37 cani di razze diverse a Carmignano (Prato), dopo disposizione del gip del Tribunale pratese come chiesto dalla procura. Denunciata la proprietaria dei cani, una donna di 54 anni che teneva i suddetti animali, tutti insieme nella sua casa.

La denuncia per la donna è stata anche per maltrattamento di animali, nonché per disturbo alla quiete della gente. Tutto è nato da un controllo eseguito dai carabinieri, che da tempo avevano ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini, stufi del continuo latrare e abbaiare che veniva dall’abitazione della donna e che dava fastidio al circondario.

Dai controlli dei carabinieri, è emersa «la precarietà della gestione dei cani in rapporto alle loro caratteristiche etologiche, ritenuta incompatibile con la loro natura e tale da far configurare il reato di maltrattamento». Molti dei cani, non avevano gli assolvimenti sanitari come da norma, ed era provati dalo stato in cui erano tenuti, data l’impossibilità che una sola persona possa far fronte alle necessità di tanti animali tenuti chiusi in una singola casa.

A favorire le operazioni di sequestro degli animali l’Enpa di Prato e le Guardie Zoofile provinciali. I cani sono ora dentro una specifica struttura che li accoglie, in attesa di essere collocati in un luogo adatto. Sono animali di differenti razze, tra cui Bulldog Inglese, Australian Shepard, Barbone gigante, Welsh Corgie e alcuni Barbone.

Tra l’altro il Comune di Carmignano ha emesso anche una disposizione per cui la donna è tenuta, per esigenze igienico-sanitarie, a eseguire pulizie straordinarie all’interno della casa.