A breve estradato in Italia il super latitante Raffaele Mauriello, il narcos arrestato a Dubai

Ne prossimi giorni sarà estradato in Italia il narcos arrestato a Dubai nell’agosto del 2021. È uno dei latitanti considerati più pericolosi.

Per lui una carriera criminale costellata da omicidi e affiliazione ai clan mafiosi.

A breve sarà estradato il narcotrafficante Raffaele Mauriello. È ritenuto uno dei latitanti “di massima pericolosità” dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale. Lo avevano arrestato a Dubai lo scorso agosto. Ne dà comunicazione il ministero di Giustizia sottolineando che le Autorità di Abu Dhabi hanno avviato la procedura per consegnare all’Italia il pericoloso latitante. Mauriello venne arrestato il 16 agosto del 2021 a seguito di due ordinanze emesse dal Gip del Tribunale di Napoli. È accusato di due omicidi pluriaggravati, avvenuti nel napoletano, e per aver violato la normativa sulle armi. A eseguire l’estradizione sarà l’Interpol.

Quando arriverà in Italia, Mauriello sarà preso in custodia dalla Polizia Penitenziaria negli gli uffici della Polizia di frontiera di Roma Fiumicino. Poi gli agenti lo accompagneranno nell’istituto di detenzione. “L’estradizione di Mauriello segue a breve distanza – si spiega in un comunicato – l’espulsione verso l’Italia del narcotrafficante Raffaele Imperiale, rafforzando così il segnale di svolta nei rapporti di collaborazione tra il nostro Paese e gli Emirati Arabi Uniti”.