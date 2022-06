Aumento in busta paga per tutti ma solo per 4 mesi: ecco quanto avrai in più al mese

Draghi aumenta tutte le buste paga degli italiani per 4 mesi: ecco quanto avrai in più.

Il bonus €200 è chiaramente troppo poco in questa grave situazione di crisi e di inflazione nella quale ci troviamo e così il Governo aumenta gli stipendi ma solo per 4 mesi.

È stato fatto un lungo pressing sul Governo per aiutare le famiglie in questo duro frangente e così è arrivato l’aumento.

Un aumento temporaneo ma importante

Vediamo come funzionerà questo aumento in busta paga e a quanto ammonta. Per le famiglie italiane l’attuale situazione è veramente durissima.

Gli aumenti del costo della vita sono veramente ingestibili e riguardano ogni aspetto della vita dei cittadini. Sono soprattutto le famiglie con figli a carico a riscontrare maggiori difficoltà e cresce la protesta di tutti coloro i quali vorrebbero finalmente riconosciuto il reddito di base universale. Il Governo interviene in questa delicata situazione con un aumento delle buste paga. Vediamo quale via ha scelto il governo per aiutare i dipendenti. In questo periodo si parla con forza della tematica del taglio del cuneo fiscale.

Ecco quanto avrai in più al mese

Tagliando il cuneo fiscale le buste paga dei dipendenti potrebbero essere molto più alte ma chiaramente non ci sono le coperture. Eppure con questi aumenti duri del costo della vita determinati dall’inflazione ma anche dalla guerra in Ucraina bisognava dare un aiuto concreto e così il governo ha pensato ad un mini taglio del cuneo fiscale. Quindi l’esecutivo draghi col prossimo decreto lancerà questo taglio limitato del cuneo fiscale per la durata di soli 4 mesi. Quindi per 4 mesi i dipendenti avranno delle buste paga più pesanti. L’aumento in busta paga oscillerà tra i 50 e i €70. Sostanzialmente tutto dipenderà da quanto percepisce normalmente il dipendente. Grazie al taglio del cuneo fiscale l’aumento sarà in proporzione e quindi per 4 mesi il dipendente percepirà questa cifra in più. Sostanzialmente per i dipendenti è come raddoppiare il bonus €200.

Ecco come avere la cifra in più

Dunque ogni dipendente avrà questa cifra in più per quattro mesi, ma non è escluso che i mesi possano anche aumentare perchè le trattative delle varie forze politiche sono ancora in corso. Ad ogni modo col prossimo decreto si capirà con chiarezza da quanto parte l’aumento e come sarà concretamente erogato.