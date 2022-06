Colombia, trionfa Gustavo Petro: è il primo presidente di sinistra

Vince al ballottaggio l’ex guerrigliero che scrive così la storia della Colombia diventando il primo presidente di sinistra.

Nel discorso della vittoria ha fatto appello all’unità aprendo al dialogo con le opposizioni.

Colombia, vince Gustavo Petro. Trionfa alle elezioni l’ex guerrigliero, che diventa così il primo presidente di sinistra nella storia del Paese latinoamericano. Una svolta storica per Petro, ex combattente della milizia M-19, che si è imposto ieri al ballottaggio. Ha battuto l’ex sindaco di Bucaramanga Rodolfo Hernández, magnate populista degli affari e outsider politico. “È senza dubbio una giornata storica”, ha scritto Petro dopo la vittoria parlando di ”festa del popolo”. “Stiamo scrivendo la storia in questo momento. Una nuova storia per la Colombia, per l’America Latina e per il mondo”,

Il 50,4% dei voti per la vittoria

Petro al ballottaggio ha ottenuto il 50,47% dei consensi contro il 47,27% dello sfidante. A luglio il nuovo presidente entrerà in carica a luglio. Si è appellato all’unità nel suo discorso della vittoria, annunciando che tutti i membri dell’opposizione saranno accolti al palazzo presidenziale “per discutere i problemi della Colombia”. “Da questo governo che sta nascendo non ci sarà mai persecuzione politica o legale, ci sarà solo rispetto e dialogo”, ha fatto sapere, spiegando che ascolterà non solo chi ha impugnato le armi ma anche ”quella silenziosa maggioranza di contadini, indigeni, donne, giovani”.