Stati Uniti, sparatoria a Washington: ucciso un 15enne

Oltre al 15enne ucciso, tre adulti sono rimasti feriti, compreso un poliziotto, dopo una sparatoria scoppiata nei pressi di un concerto non autorizzato

Un ragazzo di 15 anni è morto, ucciso nel corso di una sparatoria scoppiata nei pressi di un concerto non autorizzato a Washington Dc, in Usa, ieri sera, come riporta la polizia locale.

Nella sparatoria sono rimaste ferite tre persone, incluso un poliziotto. La sparatoria è stata preceduta da due incidenti che hanno creato il panico e calpestamenti al concerto, che aveva visto riunirsi parecchie centinaia di persone per ascoltare musica da un furgone sul marciapiede di una strada.

I poliziotti erano intervenuti ed erano stati in grado di contenere l’area, bloccando il concerto dopo un incidente secondario, come riporta la Cnn. Secondo la polizia, nel secondo incidente la gente «aveva iniziato a disperdersi».

Parecchie persone hanno riportato ferite a gambe e fianchi come la gente si è dispersa, e la polizia, i vigili del fuoco e i soccorritori sono sopraggiunti per primi sulla scena, come spiega la polizia. I soccorritori hanno recuperato un’arma da fuoco illegale da un soggetto, mentre stavano prestando cure mediche ai feriti.

Successivamente la sparatoria è scoppiata vicino alla 14esima e U Streets Northwest, vicino al luogo del concerto, dove l’adolescente è rimasto ucciso e altri sono stati feriti. Diverse armi da fuoco sono state rinvenute sulla scena, compresa una pistola su uno dei due adulti a cui hanno sparato e trasportati in un’ospedale locale.

Il poliziotto e i due civili sono ricoverati e sono in condizioni stabili. L’arma usata per sparare all’agente di polizia non è stata ancora trovata. Il maggiore Murile Bowser ha sottolineato l’importanza della sicurezza e dell’ottenere permessi per fare eventi in città: «Abbiamo un ragazzino che oggi è stato ucciso a un evento che non aveva un’adeguata pianificazione per il numero di persone che erano lì e che ha visto coinvolte armi».