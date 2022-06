Coronavirus, boom di contagi: +51% in una settimana

Aumento significativo di contagi, la settimana scorsa, mentre sono in discesa le morti. Ecco i dati

La scorsa settimana, per quanto concerne i contagi Covid19, c’è stato un significativo aumento dei casi registrati. Nello specifico, si tratta di quasi 75mila casi in più. Stanno tuttavia scendendo i decessi, tant’è che la scorsa settimana i decessi in tutto sono stati 330, ossia -27,15% su 453 del periodo che va dal 6 al 12 giugno, e meno della metà di trenta giorni fa.

Il boom di casi conferma anche nel nostro Paese, la forte presenza dell’ultima variante del virus, BA.5, assai più contagiosa ma non più grave delle varianti precedenti. Negli ultimi 7 giorni, i casi registrati sono stati +51,89% in confronto ai 144.333 del 6-12 giugno.