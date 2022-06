Bill Cosby di nuovo condannato per lo stupro di una 16enne

L’attore violentò l’allora minorenne nel 1975. Ancora una volta viene accusato da una donna di violenza carnale, le vittime che si sono esposte contro di lui sono oltre 50.

Una nuova condanna per stupro ai danni di Bill Cosby, il celebre attore americano conosciuto al grande pubblico per la serie tv I Robinson. Cosby è stato giudicato colpevole in California per la violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne che all’epoca dei fatti aveva 16 anni.

Secondo quanto si apprende dalla Bbc, la donna si chiama Judy Huth e ha testimoniato contro l’attore, oggi 84enne, per ciò che era accaduto nel 1975 alla Playboy Mansion. Cosby avrebbe trascinato la ragazza nella villa insieme a un’altra minorenne e le avrebbe costrette ad avere un rapporto sessuale a tre. Il risarcimento stabilito dalla corte è di mezzo milione di dollari per i danni. La donna aveva detto di essersi sentita allora “pazza, ingannata e sciocca“.

ALTRE ACCUSE CONTRO COSBY

Come detto non è la prima volta che Cosby riceve una condanna per stupro. Almeno 50 donne si sono fatte avanti negli ultimi anni per accusarlo di violenza sessuale, molte di queste erano minori quando avvennero i fatti, in genere dopo essere state sedate tramite l’ingerimento forzato di droghe. Da parte sua l’attore ha sempre negato e si è dichiarato “prigioniero politico“.

Ma i casi sono troppi per immaginare una qualche sorta di “complotto” ai suoi danni. Cosby lo scorso giugno era uscito di prigione dopo aver scontato tre dei dieci anni di carcere a cui era stato condannato in primo grado nel 2018 per violenze sessuali aggravate.