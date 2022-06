Bimba di 4 anni cade dal terrazzo, passante l’afferra al volo e la salva

Nel tentativo di recuperare il tablet con cui stava giocando, una bimba è caduta dal terrazzo di casa. Un anonimo salvatore l’ha presa al volo e riportata a casa completamente illesa.

Voleva recuperare il tablet che le era caduto dalle mani arrivando in strada. Per questo motivo una bambina di quattro anni di Treviso è precipitata dal terrazzo di casa sua.

I genitori si trovavano all’interno dell’abitazione ma in quel momento la bimba non era sotto controllo. Fortunatamente un passante ha assistito alla scena e, preoccupato nel vederla affacciarsi in modo così sconsiderato, si è piazzato sotto il balcone e l’ha afferrata al volo per poi riconsegnarla ai soccorritori appena giunti sul posto. La bambina sta bene, solo un grande spavento per lei e i suoi genitori. Al momento non si conoscono le generalità del salvatore.