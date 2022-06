Operaio cade da impalcatura: muore precipitando da 5 metri d’altezza

L’uomo, 53 anni, è morto a Nova Siri, in provincia di Matera. È accaduto mentre stava lavorando a una ristrutturazione

Un operaio edile di 53 anni è deceduto a Nova Siri (Matera), mentre lavorava a una ristrutturazione condominiale.

Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe precipitato da un’impalcatura, facendo un volo di 5 metri. È morto impattando a terra, e non c’è stato modo di salvarlo. I carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica del decesso.

Altre 5 morti sul lavoro

Un altro uomo, verso le 10:40, è morto cadendo a terra mentre stava lavorando alla costruzione di un muretto, a Brenzone del Garda, in provincia di Verona. Si tratta del terzo infortunio mortale occorso sul lavoro in due giorni, nel veronese. Sul posto sono sopraggiunti gli operatori del 118 con ambulanza ed elicottero, con vigili del fuoco e militari dell’Arma.

È inoltre la sesta morte bianca in poco più di un giorno: ieri sono infatti morti quattro operai. Il più anziano, 72 anni, era di Avetrana (Taranto) e ha perso la vita nella mattinata di ieri a Lecce dove stava svolgendo lavori di ristrutturazione.

Un altro, 52 anni, è morto a causa di una matassa di ferro mentre era impegnato in lavori in un cantiere edile di Legnago. Un terzo operaio, 58 anni, è rimasto investito da un treno in transito sulla Roma-Firenze a Città della Pieve, in provincia di Perugia.

A Negrar, in provincia di Verona, un 26enne è deceduto, schiacciato da un trattore che stava usando nell’impresa vinicola di famiglia.