Elena Del Pozzo, oggi i funerali a Catania: lutto cittadino a Mascalucia

Oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali della bimba uccisa dalla madre a Mascalucia. Il comune ha proclamato il lutto cittadino.

La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta, per dare a tutti la possibilità di assistervi.

Sarà lutto cittadino oggi a Mascalucia, in provincia di Catania, per i funerali di Elena Del Pozzo, la piccola di cinque anni assassinata dalla madre, Martina Patti, che ha confessato il delitto, in un campo vicino a casa. Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Magra. Le esequie avranno luogo alle 17 di oggi pomeriggio in Cattedrale a Catania. A officiarle sarà l’arcivescovo, monsignor Luigi Renna. La funzione sarà trasmessa in diretta sui canali Youtube e Facebook della Diocesi etnea e in televisione su Telecolor.

Il sindaco: un doveroso segno di solidarietà e vicinanza

“È doveroso – ha detto il sindaco di Mascalucia – rappresentare alla famiglia di Elena, la vicinanza e la solidarietà da parte dell’intera cittadinanza, anche in forma pubblica e istituzionale, in segno di rispetto e di profonda partecipazione al profondo dolore dei parenti della piccola e di tutta la comunità”.

Sospese dunque nella cittadina catanese tutte le manifestazioni pubbliche in programma, mentre le bandiere verranno esposte a mezz’asta in tutte le sedi del Comune. L’amministrazione comunale esorta poi “i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive a esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività, in segno di cordoglio, a partire dalle 17″.