In quattro assalgono capotreno con delle catene: frattura scomposta

È accaduto a Belgioioso, in provincia di Pavia. Il capotreno ha riportato lesioni per diverse settimane di prognosi.

Quattro persone hanno assalito un capotreno a Belgioioso, in provincia di Pavia. I sindacati Trenord hanno annunciato per giovedì 23 giugno, uno sciopero di due ore per protestare.

Si tratta dell’ennesima aggressione a un capotreno. L’ultima è del 21 giugno scorso, verso le 18. Alla stazione di Belgioioso, un capotreno si è ritrovato circondato e assalito da quattro persone, con delle catene, quando si aprono le porte del vagone.

La ragione, in apparenza futile scatenato da un diverbio, ha portato conseguenze serie per il capotreno che ha subìto una frattura scomposta e davanti a sé parecchie settimane di prognosi.

Due giorni prima di questa aggressione, il 19 giugno, i carabinieri di Mortara sono intervenuti in stazione perché un operaio rumeno di 30 anni, ubriaco, aveva assalito sulla banchina un macchinista e un capotreno di Trenord. Offese, spinte, schiaffi che avevano obbligato i due uomini a chiudersi dentro la cabina di testa del treno.

Si tratta di una tendenza, quella allo staff ferroviario, in aumento costante, come sottolineano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Orsa, Fast Confsal, Ugl, Faisa Cisal, che hanno annunciato uno sciopero di un paio di ore per lo staff mobile e di assistenza e controllo di Trenord per domani, giovedì 23 giugno a partire dalle ore 10, fino alle ore 12. «Bisogna affrontare e risolvere le criticità legate alla sicurezza del personale, problema la cui soluzione non può più essere procrastinata. L’escalation degli atti criminali ai danni di lavoratori ed utenza ha superato ogni limite», chiosano.