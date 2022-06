Sale 463 gradini che portano a Cupola Brunelleschi, ha un malore e muore

Un turista americano 67enne ha avuto un malore letale mentre stava visitando la Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Purtroppo non ce l’ha fatta

Un turista americano, 67 anni, ha perso la vita dopo aver avuto un malore mentre visitava la Cupola del Brunelleschi a Firenze, dopo aver salito i 463 gradini che conducono alla terrazze. L’uomo ha avuto un malore verso le 8:50. Subito hanno allertato i soccorsi, tra cui ambulanza e vigili del fuoco, dato che non era possibile tornare indietro da quegli scalini stretti.

Dopo le ore 11, il 67enne è stato portato in ambulanza al nosocomio dove, da quanto comunicano fonti sanitariue, è arrivato già morto. Le operazioni per soccorrere l’uomo si sono rivelate molto difficoltose per via dell’altezza: in loco sono giunti operatori Saf per permettere la complicata discesa da 91 metri di altezza. Purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta.

L’opera di Santa Maria del Fiore, in una nota, ha comunicato che «la Cattedrale, la Cupola del Brunelleschi e il Campanile Di Giotto, insieme ad altri monumenti gestiti dall’Opera di Santa Maria del Fiore sono forniti di regolari documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs.81/2008 m. e i. Inoltre i Lavoratori dell’Opera sono stati informati e formati ai sensi degli Artt. 36 e 37 del suddetto Decreto legislativo».

Oltretutto, viene aggiunto che «sul sito dell’Opera da sempre è evidenziato che la salita alla Cupola del Brunelleschi e al Campanile di Giotto è fortemente sconsigliata a persone che hanno problemi fisici ed in particolare a quelli con problemi cardiocircolatori». Dopo i soccorsi, la Cupola ha riaperto per le visite.