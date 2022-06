«Non potete entrare a petto nudo e fradici»: camerieri accoltellati e malmenati da 4 tunisini

Volevano entrare per forza in pizzeria, a petto nudo e con i pantaloni fradici, ma i camerieri li hanno fermati. E allora li hanno picchiati e accoltellati

Quattro giovani tunisini volevano entrare ad ogni costo in una pizzeria, a petto nudo e con i pantaloni fradici, e alla fine hanno finito per picchiare e accoltellare i camerieri.

L’episodio è occorso ieri pomeriggio, giovedì 23 giugno, a Jesolo. Da quanto si apprende, quattro nordafricani, probabilmente tunisini, si sono recati in una pizzeria. Il cameriere, però, vedendo il loro abbigliamento, ha negato loro l’accesso al locale. Sembrava, infatti, che tutti e quattro fossero appena venuti dalla spiaggia: erano a petto nudo, con pantaloni fradici, come se si fossero tuffati in acqua.

«Non è possibile entrare e non potete sedervi anche perché abbiamo i copri sedia di stoffa», avrebbe spiegato loro il cameriere. Ma i quattro avrebbero reagito molto male. Ne è nato un dibattito, che poi si è fatto sempre più acceso, e uno dei quattro nordafricani ha dato un pugno al cameriere allontanandosi in spiaggia.

Poi sono sopraggiunti i colleghi dell’uomo per soccorrerlo e per rincorrere i giovani nordafricani. Una volta raggiunti i quattro, però, è nata un’altra discussione accesa, con uno di loro che ha tirato fuori un coltello. Un colpo per poco schivato, ma non abbastanza da evitare una ferita al braccio. Poi sono fuggiti di nuovo. Nel frattempo, sul posto sono arrivati carabinieri e poliziotti.

Pare che due dei quattro siano stati identificati. L’inchiesta è seguita dai carabinieri, che hanno ascoltato il cameriere che ha preso un pugno e quello rimasto ferito dal coltello, per ricostruire i fatti e avere indizi utili per risalire all’identità dei quattro. Le indagini proseguono a tutto campo.