Crisi alimentare e crisi idrica: due bombe pronte ad esplodere questa estate

Gli esperti lo dicono con forza: la crisi alimentare è un problema sottovalutato ma estremamente pericoloso.

Ma oggi c’è anche la crisi idrica a minacciare le famiglie e le imprese. Cerchiamo di comprendere queste due autentiche emergenze.

La crisi alimentare è considerata come la prossima grandissima emergenza con la quale il mondo dovrà confrontarsi.

Due gravi emergenze

Ma in realtà gli effetti di questa crisi si iniziano già a vedere. La pasta è aumentata in Italia del 16% e l’olio di semi di girasole addirittura del 70%.

Ma questi sono effetti assolutamente iniziali di questa crisi. In Africa addirittura 53 nazioni sono a rischio fame perché Putin ha bloccato l’export del grano da Russia e Ucraina. La crisi alimentare globale ha molte cause ma secondo gli esperti diverrà sempre più intensa ed insostenibile. Innanzitutto c’è il problema del riscaldamento globale che rende sempre più difficile coltivare in tutto il mondo. Anche in Italia le coltivazioni del riso sono diventate problematiche e un po’ tutti i tipi di coltura diventano fortemente sconvenienti. Anche l’inflazione rende particolarmente pericolosa la crisi alimentare.

Cibo ed acqua sono a rischio

Infatti allevare gli animali e coltivare qualsiasi tipo di frutta verdura o legume diventa molto più difficile perché le materie prime alimentari necessarie all’allevamento e all’agricoltura sono aumentate di prezzo in una maniera spropositata. Dunque senza acqua e con le materie prime costosissime, produrre cibo diventa difficile e sconveniente. Ovviamente la stretta sul grano voluta da Putin non aiuta perché oggi l’Ucraina la Russia ed anche l’India non esportano più grano e tanti paesi risultano in difficoltà.

Siccità, inflazione e tensioni sociali

La crisi alimentare determina anche un forte rischio di una massiccia ondata migratoria verso l’Europa. Infatti i paesi sempre più affamati dell’Africa rischiano di generare flussi migratori senza precedenti. Ma è anche la forte siccità a minacciare il nostro paese. Già si parla di razionamenti dell’acqua e se l’estate dovesse essere calda come ci si attende, un po’ in tutti i comuni d’Italia potrebbero scattare questi terribili razionamenti. Insomma l’inflazione e la crisi economica oggi si associano anche ad una crisi sul fronte alimentare ed idrico che rischia di far esplodere le tanto temute tensioni sociali.