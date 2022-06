Lasciano figlia di 4 anni in auto e vanno a un funerale: la piccola muore per il caldo

La piccola Sadia è deceduta nell’auto dei suoi genitori a Ramhormoz, in Iran. La temperatura in auto toccava i 79°, la bimba non è riuscita a sopravvivere

Una bambina di 4 anni è morta a causa del caldo nella macchina dei suoi genitori a Ramhormoz, in Iran. Nello specifico, i genitori l’avevano lasciato in auto per recarsi a un funerale.

Fuori, la temperatura era di 49°. Da quanto riporta Il Mirror, la bambina stava dormendo quando l’hanno dimenticata in auto. La temperatura dentro l’auto ha raggiunto i 79°, e quando i coniugi sono ritornati in auto, la bimba era ormai priva di vita.

I medici hanno poi dato conferma che la bimba è deceduta a causa del calore, asfissiata. Il capo del dipartimento locale, Gholamreza Haidarnejad, ha detto che «una giovane coppia ha lasciato la figlia di quattro anni che dormiva in macchina quando è andata a piangere la zia della bambina». Il medico ha aggiunto che la bimba ha perso la vita a causa dell’intensità del caldo e perché non c’era più ossigeno.

I genitori sono disperati, e sono assistiti psicologicamente. La polizia locale ha aperto un’inchiesta sul decesso. Le autorità hanno inoltre esortato a state attenti quando ci si muove con il caldo con i bimbi, ed è importante assicurarsi che non stiano a lungo nelle auto che con temperature molto alte possono rivelarsi trappole letali.