Medico rimuove l’occhio errato durante intervento e il paziente resta totalmente cieco

Ora il nosocomio ha aperto un’inchiesta interna su quello che è successo. È accaduto a Bratislava.

Il medico ha rimosso l’occhio errato (e cioè quello sano) nel corso di un intervento, facendo restare totalmente cieco il paziente malcapitato.

Il brutto episodio è occorso a Bratislava, in Slovacchia. Un uomo aveva deciso di farsi operare a causa di un tumore che gli aveva danneggiato un occhio, ma a causa dell’errore del chirurgo, ora resterà completamente senza vista.

Nello specifico, gli hanno coperto l’occhio errato e asportato l’occhio sano, facendo restare l’uomo, 50 anni, cieco a vita.

«L’ospedale ha fornito al paziente e alla sua famiglia la piena collaborazione per mitigare le conseguenze, sia mediche che psicologiche e sociali», è stato il commento di Eva Kliská, portavoce dell’Ospedale universitario di Bratislava, che ha infine aggiunto: «Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto e faremo di tutto per stare vicini alla famiglia del paziente».