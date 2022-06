Minaccia e poi danneggia vetrina di un negozio: muore dissanguato

È accaduto a Cocumola, in provincia di Lecce. L’uomo, un 42enne albanese, è morto dissanguato

Un uomo di 42 anni, albanese, dapprima ha minacciato e poi arrecato danno alla vetrina di un negozio sito a Cocumola, in provincia di Lecce.

L’uomo si è ferito ed è morto dissanguato, come riporta Il Quotidiano di Puglia. Così è morto Zoga Klodjan, 42 anni, albanese, residente a Poggiardo. Dapprima ha minacciato e sfondato la vetrata del negozio di Fabrizio Marra, poi la morte. Ora i carabinieri stanno ascoltando testimoni e facendo dei rilievi per ricostruire bene la vicenda.

Hanno ritrovato il 42enne a Poggiardo, in macchina, deceduto. Forse si è fermato dopo un malore, per le ferite che si era inferto e a cui non ha prestato attenzione, non avendo contattato ambulanza né nosocomio. L’uomo era un muratore, proprietario di una ditta individuale. I militari dell’Arma investigano per capire le motivazioni del gesto che potrebbe essere scaturito per ragioni professionali. Ma l’inchiesta farà luce sulla vicenda.