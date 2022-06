Il giallo della docente scomparsa: rinvenuti i resti carbonizzati della Opel

La donna, 75 anni, di Sale (Alessandria), è irraggiungibile dallo scorso lunedì, 20 giugno. Proseguono le indagini

È ancora un giallo la sparizione di Norma Megardi, 75 anni, ex docente di inglese di Sale, in provincia di Alessandria. La donna è tuttora non reperibile, da lunedì scorso, 20 giugno, quando hanno rinvenuto carbonizzati i resti della sua auto in un’area boschiva locale.

Il tutto, nei pressi di un terreno di cui è proprietaria. Nella Opel della donna, sul sedile posteriore, hanno trovato un cadavere non ancora identificato e che dopo l’esame del Dna, avrà un nome un cognome. Non è possibile tuttavia sia giunta in quell’area guidata da Norma, sarebbe più probabile che qualcuno l’abbia condotta lì con dentro il cadavere.

I carabinieri di Alessandria e i Ris, non escludono l’ipotesi che si sia trattato di un delitto. L’inchiesta sta investigando su una cascina lì nei pressi. Sembra che la donna fosse proprietaria del terreno che circonda la cascina, ma che gli affittuari stessero ritardando nel pagamento dell’affitto. Un debito che ammonta a 2.600 euro che potrebbe essere uno degli ipotetici moventi di un eventuale delitto su cui i carabinieri stanno investigando.

Tuttavia, almeno per adesso, nessuno è indagato. I carabinieri, ieri hanno posto sotto sequestro diversi oggetti e indizi che potrebbero costutuire delle prove. C’è però massima riservatezza sulle indagini. Da quanto si apprende finora, le videocamere di sicurezza dell’area mostrano l’auto della ex docente che, lunedì pomeriggio, transita nei pressi della cascina, a un bivio per l’esattezza. Si tratta di un percorso che la 75enne, sposata con Orio Andrini e madre di Victor, era solita fare spesso.

Di solito si recava lì per dare del cibo a due cani abbandonati che si rifugiavano proprio nei pressi dell’azienda, in un fabbricato di cui era sempre proprietaria. Ora starà agli inquirenti capire cosa le sia accaduto. Si tratta di una donna stimata a Sale, dove era tornata a vivere dopo la pensione. Aveva infatti vissuto per anni in India con suo marito, che dirige una società nel settore del petrolio. Ex docente di inglese, ha fatto molto volontariato.