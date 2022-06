Occupa un appartamento del Comune, recinta aiuola pubblica e ci fa una piscina: denunciata

La casa si trova al piano terra di un edificio in via del Flauto Magico al Rione Conocal, a Napoli.

Una donna di 29 anni, dapprima ha occupato in modo abusivo un alloggio del Comune, poi vi ha creato una piscina fuori terra dentro un’aiuola, sempre comunale. È accaduto a Napoli.

La polizia municipale ha scoperto che la casa al piano terra di un edificio in via del Flauto Magico al Rione Conocal, era occupata abusivamente. Ora, la donna stava mettendo su un cortile recintato con mattoni di lapillo, cemento e ringhiera in ferro.

Sono quindi intervenuti gli agenti di polizia locale, in loco per le opportune verifiche scaturite da una segnalazione. Così hanno scoperto che l’occupante della casa era una 29enne di Napoli. La donna, che ha eseguito lo sgombero immediato dell’aiuola rimuovendo la struttura che aveva realizzato, è stata multata per aver occupato suolo pubblico e denunciata per i reati legati all’occupazione dell’alloggio comunale e per il manufatto edile.

La polizia ha anche posto sotto sequestro la struttura realizzata in modo abusivo. Le operazioni di monitoraggio del territorio, sono state poi terminate recuperando 20 carcasse di auto ormai divenute ricettacolo di rifiuti. Le strade monitorate sono quelle dei quartieri di San Giovanni, Barra e Ponticelli, dato che automobili e motoveicoli venivano presi in via Mastellone, in via Filumena Marturano, in via Prospero Guidone, in via Fausto Coppi, in Cupa Vicinale Pepe ecc.