Sabrina Salerno, la camicetta bagnata incanta: la showgirl è in forma mozzafiato

Sabrina Salerno ha incantato il web con alcuni scatti al cardiopalma in spiaggia: la cantante si è mostrata in tutta la sua enorme bellezza.

Lei è una delle showgirl, cantanti, personaggi televisivi e, da qualche tempo, anche star dei social più amate dal grande pubblico nostrano. Recentemente, al fianco di Samuel Peron, arrivando in semifinale, ha partecipato al programma cult di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Stiamo parlando di Sabrina Salerno. L’amatissima showgirl, lo scorso anno, è stata tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus. Alla soglia dei 60 anni, l’artista ligure sta conquistando le nuove generazioni, specie sul web.

La cantante, intanto, continua a regalare degli scatti bellissimi ed incredibili ai suoi fan: come questi.

Il post di Sabrina Salerno

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 1,2milioni di followers, Sabrina Salerno ha stregato i suoi fan con alcuni scatti al limite della censura. La showgirl e cantante si è fatta immortalare al mare con una camicetta bagnata che lascia intravedere le sue forme giunoniche. Bellissima e in forma mozzafiato, Salerno indossa uno slip nero con bordi rosa. La showgirl sta davvero vivendo una seconda giovinezza, ma qual è il suo segreto? Come ha rivelato qualche tempo fa, la cantante si allena tantissimo – postando anche video e scatti di questi allenamenti – con intensi workout. Inoltre, Salerno, segue una dieta rigidissima da diversi anni, che le permette di mantenere una linea quasi perfetta.

Sabrina Salerno: vita privata

Nei primi anni della sua carriera, ancora giovane ma già molto famosa, Sabrina Salerno ha avuto una relazione, molto chiacchierata al tempo, con l’attore francese Pierre Cosso. In seguito – anche se le sono stati attribuiti diversi flirt, tutti smentiti, nel 1994 conosce il suo futuro marito, l’imprenditore Enrico Monti.

Tra i due fu un colpo di fulmine: nel 2004 hanno avuto un figlio, Luca Maria, mentre due anni dopo so convolati a nozze a Roma.