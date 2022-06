Arisa, i selfie della cantante con il decolleté in bella vista: boom di like per lei

La cantante Arisa ha stregato il grande pubblico con alcuni scatti bellissimi dove si mostra in tutta la sua bellezza: eccoli.

Cantante, personaggio tv, star dei social, Arisa è ormai una delle grandi protagoniste del mondo dello spettacolo nostrano. Da Amici al Festival di Sanremo, come concorrente ed ospite, sino a Il Cantante Mascherato passando per la vittoria di Ballando con le Stelle.

Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista ligure, sta vivendo un grande momento nella sua carriera: amatissima dal grande pubblico, nello scorso weekend si esibita, ed ha fatto da madrina, per il Padova Pride.

La sua vita privata, invece, è ancora avvolta un po’ nel mistero: non è chiaro quale sia, attualmente, i suoi rapporti con il ballerino Vito Coppola. I due si erano dichiarati il loro amore dinanzi a Mara Venier negli studi di Domenica In, ma poi sembra si siano allontanati. Ma di recente, un loro scatto ha spiazzato di nuovo i fan: i due si baciavano tra le strade di Milano.

Le foto di Arisa

In una serie di scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale – dove è seguita da oltre 1,1milioni di followers – Arisa ha incantato tutti con dei selfie in cui appare in gran forma. La cantante ligure si diverte con i suoi followers e pubblica alcuni scatti in cui indossa un corpetto nero che mette in mostra il suo decolleté. Tantissimi i likes e le reactions ricevute, con uno scatto che diventato immediatamente virale. Alcuni giorni fa, la cantante aveva deciso di tagliarsi i capelli – Arisa indossa spesso delle parrucche – e per un certo periodo di tempo avrebbe fatto a meno, salvo rare eccezioni, alle sue famose acconciature. Una scelta che è piaciuta molto ai suoi tantissimi fans.

Il futuro in tv

Dopo averla vista nel ruolo di professore nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici, e di giudice poi nello show de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci su Rai Uno, per Arisa sembra essere arrivato il momento di una grande chance. Sono del resto in molti a chiederlo: arriverà per lei la conduzione di un programma tutto suo?

L’ipotesi non è certo remota, anche se sembra al momento poco praticabile in vista dell’autunno, vedremo dal prossimo anno. Intanto, Arisa potrebbe ben presto tornare in Rai. Un rumors clamoroso proveniente da Viale Mazzini, la vedrebbe al posto di Selvaggia Lucarelli – la quale sembrerebbe voler dire addio al programma – nella giuria di Ballando con le Stelle, su Rai Uno. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.