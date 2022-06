Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: altro che lieto fine, la coppia Marco – Stefania andrà in crisi | A causa di lei

La scorsa stagione è finita con i due giovani che si dichiaravano amore al matrimonio di Anna e Salvo. Ma cosa accadrà alla coppia formata da Marco e Stefania? Cerchiamo di scoprilo.

In queste settimane – e si prolungheranno sino a dicembre – si stanno registrando le nuove puntate della settima stagione dell’amatissima serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Nuove location, nuovi attori, addii e ritorni, andiamo a scoprire cosa ci attende nei prossimi episodi.

Sappiamo già che ci sarà il clamoroso ritorno di Quinto: l’ex magazziniere interpretato da Cristiano Caccamo, compagno di Anna, era stato dato per morto, anche se il suo decesso non era stato mostrato ai telespettatori. Non sappiamo come si sia salvato, probabilmente lo scopriremo nelle prossime puntate, ma possiamo già immaginare l’impatto che avrà nella vita della sua ex compagna e Salvo.

Già perché la sesta stagione si è conclusa con il matrimonio tra Salvo e Anna, ma l’ultimo episodio ha lasciato tantissime domande aperte. Andiamo adesso a parlare dell’altra coppia protagonista del finale della scorsa stagione, quella rappresentata da Marco e Stefania.

La coppia Marco e Stefania

Dicevamo, nell’ultima puntata – dopo aver capito i suoi reali sentimenti nei confronti di Stefania – Marco di Sant’Erasmo ha lasciato Gemma ed è corso dall’altra figlia di Colombo. I due sanno bene che non è ancora finita. Il nipote della Contessa Adelaide era in procinto di sposarsi con la figlia di Veronica ed ha deciso di mandare tutto all’aria. Inizialmente si era ipotizzato che la coppia potesse lasciare Milano per poter vivere liberamente il loro amore, senza spaccare le rispettive famiglie. Ma così non sarà. I due resteranno insieme ma ci sarà un colpo di scena: la loro felicità di coppia sarà ben presto minata. Da chi? Da alcune nuove Veneri che cercheranno di dividere la coppia.

Nel grande magazzino milanese tornerà Paola Galletti, uscita di scena a causa di una difficoltosa gravidanza nel corso della scorsa stagione. Vittorio Conti le affiderà un importante ruolo, mentre Irene Cipriani verrà promossa capo-commessa. Ma non è tutto: a far il suo ingresso nella soap sarà l’attrice Clara Danese. Non è chiaro il suo ruolo: potrebbe essere presentata come la sorella di Paola, appena arrivata in città. Le due, però, cercheranno di minare il rapporto tra Marco e Stefania. Ci riusciranno?

Un’altra coppia torna a Milano

Tornerà anche un’altra coppia, molto amata dal grande pubblico, nella prossima stagione. Si tratta di Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini. Nella quinta stagione i due avevano lasciato Milano alla volta di Parigi. Gabriella aveva rinunciato al suo grande sogno, diventare una stilista del Paradiso, mentre Cosimo aveva perso lo scontro con Umberto. La situazione è notevolmente cambiata.

Cosimo, infatti, è sempre alla ricerca della verità su Achille Ravasi ma ha scoperto qualcosa di importante in Francia. E, soprattutto, avrà molti più alleati al suo fianco.