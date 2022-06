Uomini e Donne, Matteo e Valeria hanno preso tutti in giro? “Non sanno come dirlo…”

Cosa sta accadendo realmente tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, ex protagonisti di Uomini e Donne? Pesanti accuse volano sui social: cosa sta accadendo.

Loro sono stati due grandi protagonisti della seconda parte del programma cult di Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando del tronista Matteo Ranieri e della corteggiatrice Valeria Cardone.

Dopo un percorso fatto di alti e bassi, l’ex compagno di Sophie Codegoni ha scelto la bella campana. Ma, già nel corso della sua avventura, Ranieri era stato accusato di essere poco coinvolto. Un’accusa a cui il tronista aveva risposto spiegando di essere una persona molto timida dinanzi alle telecamere.

Ma non è tutto. Quando è iniziata de facto la loro relazione lontano dalle telecamere, Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno dimostrato di essere distaccati. I due vivono in due città diverse e si sono visti davvero poco. Situazione che ha dapprima deluso e poi insospettito i fan di Uomini e Donne.

Il viaggio di Matteo Ranieri

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recente viaggio di Matteo Ranieri in Irlanda. L’ex tronista lo ha annunciato sui social: un suo parente – suo nonno è irlandese – si è sposato e Matteo e la sua famiglia sono partiti in camper, cogliendo l’occasione di visitare anche altre zone del Paese e del Regno Unito. La prima domanda che si sono posti i fan dell’ex compagno di Sophie Codegoni è stata: e Valeria? Tra l’altro, proprio in quei giorni, era il compleanno della Cardone. A quanto pare i due sarebbero in crisi. Ma c’è chi pensa anche molto male della coppia: tra i due sarebbe finita da tempo, ma non sanno come rivelarlo al pubblico, per paura forse di essere accusati di essere scesi a patti nel programma per un po’ di notorietà.

Ad alimentare l’indiscrezione una storia dell’esperta gossip Deianira Marzano che, su Instagram, ha postato un messaggio di quella che si definisce amica della coppia. Si legge: “Tra Matteo e Valeria tutto finito, ma mai iniziato se non per evitarsi lui la brutta figura per la seconda volta, stanno solo capendo come devono dirlo ai fan per uscirne senza critiche, soprattutto lui”.

Un trono classico che ha deluso

Il trono classico, quest’anno, è stato certamente surclassato dal trono over: piatto, senza grandi protagonisti, i tronisti classici hanno finito per deludere le attese. Non va infatti meglio alla coppia formata da Luca Salatino e Soraia Ceruti, tra l’altro grandi amici di Matteo e Valeria.

Anche Luca e Soraia si mostrano davvero poco insieme, anche se hanno rivelato che ben presto cercheranno di andare a vivere nella stessa città, un passo alla volta.