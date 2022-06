Lo specchio del camerino tradisce Wanda Nara, la showgirl in bikini: “Si vede tutto” [FOTO]

La moglie di Wanda Nara ha incantato i suoi followers con un video girato nel camerino, ma lo specchio tradisce la showgirl argentina: eccolo.

Manager, imprenditrice, personaggio televisivo ed influencer: Wanda Nara è amatissima dal grande pubblico ed è una vera star dei social. Da qualche tempo, la moglie di Mauro Icardi – attaccante del Paris Saint Germain – si è allontanata dal piccolo schermo nostrano.

E pensare che, sino a pochi mesi fa, da Tiki Taka al Grande Fratello Vip, la carriera di Wanda Nara in tv sembrava definitivamente decollata. Del resto, questo è sempre stato il suo campo: prima di arrivare in Italia, con il suo allora marito Maxi Lopez, Nara ha lavorato nella tv argentina.

Wanda Nara, ad ogni modo, ha scelto di tenere il maxi loft in zona San Siro a Milano, dove continua la sua carriera di imprenditrice. La showgirl argentina, infatti, si divide tra la città meneghina e Parigi. Intano, Nara continua a regalare ai suoi tantissimi followers scatti mozzafiato, come questo.

Il post di Wanda Nara

In un video postato sul suo profilo Instagram ufficiale, Wanda Nara – che vanta oltre 12,9milioni di followers – si è mostrata in tutta la fisicità statuaria. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, però, è stata tradita dal vetro alle sue spalle, che ha messo in bella vista il suo lato b. Bellissima e in forma mozzafiato, la moglie di Mauro Icardi si allena tutti i giorni – postando foto e video dei suoi durissimi workout – e segue una dieta rigidissima. Questi i suoi grandi segreti. Il post ha ricevuto tantissimi like e reaction.

Wanda Nara torna a Mediaset?

Sono oltre due anni, ovvero dal trasferimento di Mauro Icardi a Parigi, che Wanda Nara non ha un ruolo nel piccolo schermo nostrano. Contemporaneamente alle voci circa di un ritorno in serie A di suo marito, sono partite i rumors circa il ritorno dell’influencer argentina a Mediaset. Non è escluso, infatti, che Alfonso Signorini – che aveva scommesso, vincendo, su di lei nel corso del Grande Fratello Vip 4 – non voglia sostituire Sonia Bruganelli con Wanda Nara.

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno, ma di certo gradito al grande pubblico, che ha valutato molto positivamente l’esperienza negli studi del reality di Wanda Nara. Staremo a vedere.