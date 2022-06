“Dietro i sorrisi di facciata, una profonda crisi”, William e Kate vicini al divorzio: choc a Londra

Un rumors incredibile quello proveniente da Londra: i Duchi di Cambridge, il Principe William e la Duchessa Kate Middleton, sarebbero vicini al divorzio: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Archiviato il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, il Principe William e la Duchessa Kate Middleton si stanno occupando del loro trasloco. I Duchi di Cambridge lasceranno la loro residenza nel centro di Londra per trasferirsi a Chapel Row, nella contea di Bucklebury.

Negli ultimi mesi, complici anche i problemi di salute della Sovrana, William e Kate hanno partecipato a numerosi eventi, celebrazioni e commemorazioni rappresentando la Famiglia Reale. In tutte queste occasioni, la coppia è sembrata sempre felice ed unita.

Ma, a quanto pare, la realtà sarebbe ben diversa e tra i due si sarebbe scatenata una vera e propria crisi: ecco perché.

L’incredibile notizia da Londra

Come anticipato, da qualche ora circolano sui tabloid londinesi una notizia davvero incredibile: tra il Principe William e la Duchessa Kate Middleton sarebbe in atto una profonda crisi, dalla quali i due sembrerebbero non riuscire ad emergere. Ecco perché, a Londra, si vocifera di un divorzio incombente tra i due. I Duchi di Cambridge, al netto della stabilità e della felicità che esprimono in pubblico, sarebbero ormai ai ferri corti. Ma non è tutto: per i tabloid, se divorzio dovrà essere, questo dovrà avvenire necessariamente nei prossimi mesi, per non intaccare la Royal Family, in questo periodo alle prese con la preparazione del passaggio di consegne dalla Regina Elisabetta II al Principe Carlo.

Non è escluso, però, che il Principe Carlo possa abdicare in favore del suo primogenito, appunto il Principe William. A quel punto, ormai Re e Regina, per William Windsor e Kate Middleton sarebbe impossibile divorziare. Troppo rischio e troppo alto il danno per l’immagine della Famiglia Reale.

Le liti a Buckingham Palace

Già nelle scorse settimane, erano trapelati dettagli scioccanti da Buckingham Palace. La giornalista e reporter Rebecca English, nel corso di un’intervista rilasciata al The Mirror, ha rivelato di frequenti litigi tra il Principe Carlo e il Principe William. English ha citato alcune sue fonti che lavorano alle dipendenze della Famiglia Reale. Il motivo? Proprio Kate Middleton.

A quanto pare, tra il primogenito della Regina Elisabetta II e i genitori di Kate Middleton, Carole e Micael, non correrebbe buon sangue. Litigi che avrebbero coinvolto anche la stessa Duchessa. Dopo aver difeso varie volte i suoi suoceri e la famiglia della sua consorte, William Windsor si sarebbe infine schierato con suo padre, scatenando le ire della Duchessa.