Riccardo Guarnieri, chi è la bellissima e misteriosa donna a cena con lui: “Identica a Ida” [FOTO]

Il cavaliere di Uomini e Donne è stato paparazzato con una misteriosa donna, ma di chi si tratta e in rapporti sono i due? Cerchiamo di capire meglio.

Lui è uno dei grandi protagonisti del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Stiamo parlando del cavaliere Riccardo Guarnieri, ritorno, nella seconda parte della scorsa stagione, nel parterre più famoso del piccolo schermo.

Anche se entrambi hanno sostenuto, sin dal loro primo incontro nel programma dopo la rottura, di voler conoscere altre persone, si è inevitabilmente parlato di Riccardo Guarnieri e della dama Ida Platano. I due, con il passare delle settimane, si sono riavvicinati.

Sino alla famosa cena, che avrebbe dovuto sancire il ritorno della coppia, e invece non ha fatto altro che far deflagrare il loro rapporto. Ma Riccardo Guarnieri ci sarà nella prossima stagione del programma? Tutto dipenderà, ovviamente, dal suo stato sentimentale.

La misteriosa donna

Durante la sua permanenza nel parterre di Uomini e Donne, sono arrivate numerose segnalazioni alla produzione circa dei presunti appuntamenti di Riccardo Guarnieri con alcune donne lontane dal programma. Situazione che, chiaramente, è vietata dal regolamento. Nonostante la presenza di diverse foto sui social, il cavaliere ha sempre smentito. Alcuni giorni fa, Guarnieri è stato paparazzato insieme ad una misteriosa donna e lo scatto è stato pubblicato su una pagina fan del programma di Canale 5. Il cavaliere di Uomini e Donne ha chiesto alla pagina di cancellare il post in questione, come mai?

Per gli utenti social la situazione è sembrata sibillina, ma a chiarire – almeno per il momento – la vicenda ci ha pensato la stessa donna misteriosa, di cui non sappiamo il nome. In un post pubblicato dall’esperta gossip Deianira Marzano, possiamo leggera la risposta della donna in questione ad un utente, proprio in merito al rapporto con Riccardo Guarnieri. Si legge: “Da quanto tempo conosci Riccardo?”, risposta: “Da 13 anni”. I due, stando anche ai commenti di alcune persone molto vicine al cavaliere del programma, sarebbero amici di vecchia data. Ma sarà così?

Riccardo Guarnieri tornerà in tv?

Stando ai primi rumors sul cast della prossima stagione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non dovrebbe tornare nel parterre di Canale 5, almeno non dal prossimo autunno. Una scelta ponderata e nata, si vocifera, dai problemi nati dalla presenza nel programma di Ida Platano.

Assente nella prossima stagione anche il cavaliere Biagio Di Maro. Sia per quest’ultimo che per Riccardo Guarnieri, però, si potrebbero aprire le porte di un nuovo programma televisivo, magari un reality. Staremo a vedere.