Elettra Lamborghini, il primo scatto bollente dell’estate il suo: la cantante in forma mozzafiato

La cantante ed influencer ha stregato i social con uno scatto in costume: bellissima, Elettra Miura Lamborghini, ancora una volta, spiazza i suoi fan.

Cantante, personaggio tv, influencer, conduttrice: Elettra Lamborghini è davvero molto amata, e seguita, dal grande pubblico. Recentemente, l’ereditiera di uno dei brand automobilistici più famosi del pianeta, ha debuttato alla conduzione con il programma Only Fun, sul Nove, al fianco dei PamPers.

La cantante, alcuni giorni fa, come di consueto in questo periodo, ha lanciato un suo singolo destinato ad accompagnarci per tutta l’estate. Si tratta del brano Caramello, con Rocco Hunt e Lola Indigo. La canzone mira a raggiungere i successi estivi della cantante, come Pem Pem e Pistolero.

Dicevamo del grande successo di Elettra Miura Lamborghini sui social: la cantante è seguita da oltre 7,1milioni di followers e regala scatti mozzafiato ai suoi fan, come questo.

Lo scatto di Elettra Lamborghini

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Elettra Lamborghini ha incantato i suoi tantissimi followers con uno scatto mozzafiato. La cantante ed influencer indossa un costume unico pezzo, color fucsia, con spazi ai lati che mette in risalto tutta la bellezza dell’ereditiera di casa Lamborghini. Ma quali sono i segreti della cantante? In diversi tra scatti e video social, Elettra ha mostrato ai suoi fan i durissimi allentamenti a cui si sottopone per mantenere le sue curve; inoltre, l’influencer romagnola, segue una dieta rigidissima.

Cosa è accaduto a Riccione

Alcuni giorni fa, Elettra Miura Lamborghini ha dovuto interrompere un suo concerto presso il noto locale Musica di Riccione. Il motivo? Tra il pubblico – in prima fila – un ragazzo ha offeso pesantemente la cantante, la quale dapprima ha stoppato la musica e poi ha fatto partire un coro contro di lui.

Inoltre, l’artista lo ha fatto cacciare dal locale. Il video della reazione della Lamborghini ha fatto subito il giro dei social e sono stati in tantissimi a complimentarsi con lei, mentre è ancora senza nome l’autore delle offese.