Antonino si intromette nella storia tra Belen e Stefano: la frecciata della conduttrice scatena i social

Antonino Spinalbese, dopo mesi di silenzio, ha parlato di Belen Rodriguez, ma anche della storia della conduttrice con il suo ex marito, Stefano De Martino. Un’intromissione che non sarebbe piaciuta alla conduttrice.

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è riscoppiata la passione. I due, anche se ancora non si fanno vedere insieme pubblicamente, sono tornati insieme ormai da diverse settimane. La loro storia d’amore era finita due anni – dopo un primo stop di qualche anno prima – e i due hanno avuto altre relazioni.

La conduttrice de Le Iene e di Tu Si Que Vales, la scorsa estate, ha conosciuto Antonino Spinalbese e tra i due è stato amore a prima vista. Nel febbraio scorso hanno avuto una bambina, Luna Marì, ma dopo poche settimane si sono lasciati.

A quanto pare tra i due non ci sarebbero buoni rapporti. Come ha ammesso lo stesso Antonino Spinalbese, lui e Belen Rodriguez si sentono soltanto per parlare della loro figlia. Ma, in una recente intervista, il fotografo ha parlato della sua ex compagna. Ecco cosa ha detto.

Il post di Belen Rodriguez

Qualche ora fa, la showgirl argentina ha pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram uno scatto che ha insospettito i suoi fan. Si tratta di un selfie – come possiamo vedere – ma è la didascalia ad essere, per così dire, interessante: “Blablaba, blablabla e ancora blablabla”. Si tratta di uno sfogo, ma a chi è rivolto? Per molti – data anche la tempistica – si tratterebbe di una risposta proprio ad Antonino Spinalbese e alla sua chiacchierata con il settimanale Chi. Già perché l’ex hairstylist, oltre a parlare della fine della sua relazione con Belen Rodriguez, ha commentato anche la nuova storia della conduttrice de Le Iene, tornata da qualche settimana con il suo ex marito, il conduttore Rai, Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese ha infatti dichiarato: “Fra lei e De Martino spero duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”. Alla conduttrice Mediaset non è piaciuta l’intromissione del suo ex compagno nella sua vita privata?

Il futuro in tv di Antonino Spinalbese

Qualche settimana fa, Antonino Spinalbese ha rivelato sui social di aver ricevuto la proposta da parte della produzione Mediaset di partecipare al Grande Fratello Vip 7, in partenza il prossimo settembre e condotto da Alfonso Signorini. Il fotografo ha spiegato di volerci pensare bene, anche perché il reality di Canale 5 potrebbe addirittura prolungare, passando dai 6 mesi attuali a 10, ma al momento non ci sono conferme.

La partecipazione al reality sarebbe, stando ai rumors, un altro motivo di attrito tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Inevitabilmente, all’interno della casa o per volere del conduttore, si parlerà della loro storia d’amore, proprio quando tra la conduttrice e Stefano De Martino è tornato l’amore.