Sara Croce, lo scatto in bikini è da bollino rosso: la Bonas di Avanti un Altro è divina

Sara Croce ha infiammato i social con uno scatto in bikini in cui si mostra in tutta la sua bellezza: l’ex Bonas di Avanti un Altro ha incantato i suoi fan con questi scatti.

Influencer, modella, personaggio tv, Sara Croce è amatissima dal grande pubblico. L’ormai ex Bonas del programma di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro, è proiettata verso una grande carriera nel piccolo schermo.

Pochi giorni fa, Sara Croce, ha spento 22 candeline con un party nella bellissima cornice di Capri. Insieme a lei, oltre a tanti amici, anche il suo compagno, il portiere del Bari Gianmarco Flory. I due fanno coppia fissa ormai da due anni e tra loro va a gonfie vele, a quanto pare.

Come molti fan dell’influencer ricorderanno, Sara Croce era stata accostata – nell’estate del 2019 – ad Andrea Damante, ex storico di Giulia De Lellis. I due furono paparazzati insieme sul lungomare della Versilia, a Forte dei Marmi, ma non arrivarono conferme sul presunto flirt.

Lo scatto di Sara Croce

In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram – dove vanta oltre 1milione di followers – Sara Croce si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’ex Bonas di Avanti un Altro, in piscina con alcuni suoi amici a Paratico, sul Lago d’Iseo, ha incantato con la sua fisicità statuaria. L’influencer è in forma mozzafiato ed indossa un bikini rosso con giochi geometrici. Tantissimi i like ricevuti. Sara Croce si allena costantemente tutti i giorni, praticando inoltre lo yoga, e segue una dieta rigidissima.

L’addio al programma di Paolo Bonolis

Pochi giorni fa, Sara Croce, ha spiazzato i suoi fan con un annuncio: l’influencer ha pubblicato uno scatto insieme a Luca Laurenti e Paolo Bonolis, nel corso di una puntata di Avanti un Altro, rivelando che non ci sarà nella prossima stagione. Ha scritto Croce: “Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare, la mia bellissima esperienza con Avanti un Altro finisce qui, nella più completa serenità. Vorrei lasciare spazio a nuove esperienze e dirvi solo grazie”.

Nel messaggio, Sara Croce ha ringraziato in primis Paolo Bonolis e sua moglie, Sonia Bruganelli, e poi tutti i protagonisti di questi anni del programma, oltre a chi lavora dietro le quinte. La modella ed influencer sarà impegnata in nuovi progetti; la sensazione è che per lei, dal prossimo autunno, sempre su Mediaset, possa aprirsi le porte per la conduzione. Staremo a vedere.