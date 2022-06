Ilaria D’Amico su Gigi Buffon: “Mi dice stupidaggini”

Per amore della D’Amico, il più grande portiere italiano Gigi Buffon, ai tempi, lasciò Alena Seredova, con la quale era sposato dal 2011 eppure la giornalista confessa che anche a lei dice “stupidaggini”. Di cosa si tratta?

Bellissima e molto affascinante, Ilaria D’Amico ha messo a segno il goal più importante della sua vita, facendo centro nel cuore del più importante portiere italiano, Gigi Buffon. La giornalista Ilaria D’Amico è felicemente legata al portiere del Parma, nonché capitano, Gigi Buffon, con il quale ha avuto un figlio Leopoldo Mattia, suo secondogenito. Il primo figlio della D’Amico è nato dalla sua storia d’amore con l’imprenditore Rocco Attisani.

L’inizio della sua storia d’amore con l’attuale compagno è stata un po’ burrascosa e, ai tempi, alimentò i rotocalchi delle pagine rosa perché Gigi Buffon era sposato con un’altra bellissima donna, la modella Alena Seredova. L’amore del portiere e di Alena era stato alimentato da ben sei anni di fidanzamento e due figli ma la loro storia si concluse per via della relazione clandestina che Buffon aveva con la D’Amico.

La giornalista e conduttrice Ilaria, intervistata ne I Lunatici, programma radiofonico, ha svelato dettagli sul suo rapporto con il famoso compagno.

Ilaria D’Amico rivela su Gigi Buffon …

“Mi dice stupidaggini” queste le parole che Ilaria D’Amico, ospite nel programma radiofonico de I Lunatici ha usato per il suo attuale compagno Gigi Buffon. Per quale motivo il più grande portiere d’Italia direbbe sciocchezze alla sua compagna?

La giornalista, nel corso dell’intervista, è entrata nel dettaglio e ha rivelato come Buffon, ogni anno, le dica sempre che smetterà la carriera calcistica ma puntualmente a maggio ha già preso accordi con le squadre. Insomma le stupidaggini che dice Buffon sono legati al suo amore viscerale per il calcio e il portiere proprio non riesce ad appendere le scarpette al chiodo.

Ilaria D’Amico dice che Buffon le promette di organizzare viaggi estivi alla scoperta dell’Italia ma, alla fine, non riesce a mantenere queste promesse, purtroppo l’amore per il pallone è troppo forte e Gigi non riesce proprio a smettere.

La D’Amico, consapevole delle ‘stupidaggini’ dette da Buffon, e che ormai accetta serenamente, descrive il portiere come una fucina di talento e motivazione, un uomo generoso e uno sportivo con uno spirito da trascinatore di se stesso e dei suoi compagni di squadra.

Ilaria D’Amico sul Covid

Durante l’intervista, la bellissima giornalista ha risposto anche alle domande legate al Covid, spiegando come, per lei, la vera protezione e serenità sia arrivata grazie ai vaccini. La D’Amico racconta di aver vissuto davvero con molta ansia e stress gli ultimi due anni di pandemia, soprattutto perché timorosa per la salute di sua madre.

Grazie al vaccino, adesso, è tornata a tirare un sospiro di sollievo: “Il vaccino mi dà la sensazione di una rete di protezione”.

La giornalista, però, non incentiva al ‘liberi tutti’, anzi ammonisce sulla precauzione: “La presenza del Covid è ancora tangibile e questo ci dice che dobbiamo stare ancora attenti” ha concluso la D’Amico.