Selvaggia Lucarelli e Morgan hanno avuto un flirt nel 2009? Ecco tutta la verità

Oggi, in vesti diverse, sono entrambi protagonisti di Ballando con le Stelle ma a quanto pare, nel lontano 2009, Selvaggia Lucarelli e Morgan avrebbero avuto un flirt. Scopriamo la verità.

Il cantautore Morgan ha deciso di mettersi alla prova in una trasmissione molto diversa rispetto a quelle consuete in cui deve evidenziare il suo talento di cantante. Questa volta Morgan ha accettato la sfida di Ballando con le Stelle. A spiegare i motivi del suo sì a Milly Carlucci, lo stesso Morgan in una recente intervista rilasciata a Leggo.

Il cantante ha deciso di accettare l’invito della padrona di casa dello show di Rai Uno perché ritiene la danza una forma di arte che permette di esprimere il suo proprio talento e la propria libertà e per questo motivo che Morgan, “un performer a favore della creatività” ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle.

In questo talent show del sabato sera di Rai Uno, però, uno dei pilastri principali è la giornalista Selvaggia Lucarelli, presente in veste di giudice da anni ormai. Molti hanno immaginato, considerando le personalità dei due, accesi scontri nel corso del programma tra Selvaggia Lucarelli e Morgan.

“Con Selvaggia Lucarelli c’è un’ottima amicizia. Mi sta molto simpatica” queste le parole di Morgan per la Lucarelli ma, scavando nel passato, spuntano altre ipotesi. Scopriamole insieme.

Selvaggia Lucarelli e Morgan: c’è stato un flirt tra loro?

Tutti sono curiosi di scoprire cos’è successo ben dodici anni fa tra il giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, e il concorrente Morgan. Bisogna, allora, fare un salto nel passato ed arrivare al 2009 quando il settimanale Chi lanciò la notizia in esclusiva, paparazzando i due vip mentre si scambiavano effusioni.

I due artisti si conobbero durante il programma Processo a X-Factor. Secondo le indiscrezioni sarebbe stato Morgan a fare il primo passo verso Selvaggia, inviandole un messaggio sul cellulare con scritto: “Seguimi, ti porto io con me”.

I due, poi, avrebbero trascorso un week end romantico ad Acqui Terme, beccati dal fotografo di Chi mentre si scambiano effusioni. La notizia non è stata mai commentata ma neanche smentita, la Lucarelli si è limitata a definire Morgan, ai tempi, un “mondo folle e affascinante, anzi un viaggio”.

Gli scontri tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

Negli anni successivi ci sono stati diversi battibecchi televisivi e social tra Morgan, la Lucarelli e per vie traverse, anche di Asia Argento.

Nel 2013, quando Marco Castoldi fu ricoverato in ospedale per aver assunto un mix di farmaci, la notizia fu lanciata sui social anche dalla giornalista Lucarelli. Di fronte al suo post social, però, si scagliò Asia Argento definendolo un ‘becero gossip’.

Si aprì un battibecco social e, nel 2016, Ballando con le Stelle fu il posto in cui si ritrovarono tutti e tre: Selvaggia come giudice, Asia come concorrente e Morgan come ballerino per una notte.

Nel 2019, però, Morgan viene sfrattato da casa e accusa pubblicamente amici e colleghi di non averlo aiutato. Selvaggia Lucarelli, allora, si sente tirata in causa e replica: “Il problema di Morgan è che non si è mai assunto la responsabilità di qualcosa in tutta la sua vita”.

Lo scorso sabato 16 ottobre 2021, Selvaggia e Morgan si ritrovano a Ballando con le Stelle. La Lucarelli deve giudicare Morgan ma a quanto pare, però, non perde occasione per lanciare una frecciatina e dirgli che da dieci anni è ancora in attesa di una sua telefonata.